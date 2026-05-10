Алиев резко высказался в адрес наблюдателей ЕС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье, 10 мая, раскритиковал представителей Евросоюза (ЕС), которые находятся на границе страны с Арменией. Он отметил, что у Баку не было цели уничтожать Армению или лишать ее независимости.

Говоря о миссии ЕС, глава государства назвал ее участников «так называемыми наблюдателями» и заявил, что они ведут себя так, словно защищают Армению от Азербайджана.

— Я и тогда говорил, если мы хоть раз выстрелим, у них только пятки засверкают, там и следа их не останется. Но они ведут себя так, будто защищают Армению от нас. Не нужно защищать Армению от нас. Мы добились того, чего хотели, — подчеркнул Алиев.

Об этом он заявил во время встречи с жителями города Зангилан в Карабахе, передает 1news.

