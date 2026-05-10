Врач в США умер на два часа и увидел два варианта будущего человечества

Бывший американский парамедик Билл Тортoрелла рассказал, что пережил клиническую смерть и во время этого увидел два возможных сценария будущего человечества. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

Специалист уточнил, что в 1994 году он находился на выставке минералов и ювелирных изделий в штате Аризона, где помог женщине, потерявшей сознание. Позднее у самого мужчины начались проблемы с дыханием и резко снизился уровень кислорода в крови.

После выписки из больницы Тортoрелла потерял сознание в гостиничном номере. Он отметил, что находился в состоянии клинической смерти около 105 минут. В этот момент врач якобы «покинул тело» и оказался в «ином измерении», где встретил трех «ангелов-хранителей», показавших ему будущее.

Торторелла выразил мнение, что его видения были связаны с выбором человечества между насилием и «путем добра», передает газета.

Жительница Калифорнии Эмбер Бейкер рассказала, что в 2018 году во время тяжелого приступа астмы ей показалось, что рядом появилась покойная бабушка, которая помогала ей дышать. Также рядом с женщиной якобы находилась другая фигура, связанную с ощущением поддержки и спокойствия.