Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца, который ранее пообещал провести беседу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, который предпочел поездку в Москву на День Победы празднованию Дня Европы.

В своем посте в соцсети X Мема написал, что Мерц находится не в лучшем положении, чтобы критиковать словацкого премьера за поездку в Москву.

Финский политик подчеркнул, что есть те, кто лучше защищает интересы Европы, и Мерц не входит в их число. По его словам, сегодня быть европейцем означает договариваться с Москвой о дипломатическом урегулировании ситуации на Украине, а разжигатели войны являются настоящими антиевропейцами.

Мерц пообещал поговорить с Фицо после его возвращения из Москвы

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии вызвал неодобрение канцлера Германии Мерца.