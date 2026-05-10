Высказывания Пашиняна возмутили общественность Армении

Высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанные в ходе предвыборной кампании, вызвали широкий общественный резонанс.

Во время выступления в Сюникской области, у границы с Азербайджаном, он заявил, что Нагорный Карабах исторически не являлся частью республики, поставив тем самым под сомнение смысл многолетнего территориального спора. По словам Пашиняна, регион нельзя было считать армянским, поскольку там не было создано устойчивой инфраструктуры вроде школ, детских садов или заводов, а контроль осуществляли лишь отдельные военные.

Эти заявления были восприняты как противоречивые. В социальных сетях быстро распространилось видео 2018 года, где Пашинян, сразу после прихода к власти, утверждал прямо противоположное, заявляя, что «Арцах – это Армения, и все!». Критики обвинили премьера в двуличии и непоследовательности.

События развиваются на фоне прекращения существования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) с января 2024 года. После этого более ста тысяч армян покинули регион, а Пашинян подписал декларацию о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабах.