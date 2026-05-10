Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал не забывать, что в страну «свобода и мир пришли с востока». Это произошло на государственных торжествах в городе Липтовски-Микулаш на севере Словакии, посвящённых 81-й годовщине Победы, передает ТАСС.

Премьер выступил на торжественном мероприятии на следующий день после возвращения из Москвы, где 9 мая выразил благодарность за освобождение Красной Армией своей страны от фашизма. Он также заявил, что «свобода и мир пришли в Словакию с востока», и призвал не забывать об этом.

Кроме того, Фицо выразил обеспокоенность ситуацией в мире, отметив, что привычный после Второй мировой войны миропорядок разрушен, ничего не работает и никто ничего не уважает. По его словам, крупные международные игроки делают что хотят, международное право не применяется, Евросоюз слаб, ООН как организация незначительна, а НАТО постепенно разваливается на глазах.

Ранее словацкий политик раскрыл подробности своего сложного перелета в Москву на торжества в честь Дня Победы.