Пакистан передал Вашингтону ответ Ирана

Со ссылкой на пакистанский дипломатический источник телеканал сообщает, что «некоторое время назад» ответ Тегерана после его получения Исламабадом был передан американской стороне.

Агентство ISNA ранее сообщило: ответ иранской стороны на послание американских властей сосредоточен на вопросах завершения войны и обеспечения безопасности судоходства. Речь, разумеется, идет о Персидском заливе и Ормузском проливе.

Выбор Исламабада в качестве посредника не случаен, поскольку Пакистан имеет давние и разносторонние отношения с Ираном, включая приграничное сотрудничество и совместные экономические проекты. При этом власти страны сохраняют рабочие контакты и с Вашингтоном.