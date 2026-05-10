Министр обороны Латвии уходит в отставку после падения двух БПЛА

Глава министерства обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил об уходе в отставку после падения под Резекне двух дронов, о которых говорилось, что они принадлежат ВСУ, и повреждения нефтебазы.

Портал LSM ранее со ссылкой на правоохранителей сообщил: в Резекне БПЛА упал на объекте хранения нефтепродуктов. По данным полиции, беспилотников было два. Министр заявил в связи с инцидентом, что беспилотники могут быть украинскими.

Спрудс на пресс-конференции, которую транслировал сайт минобороны, заявил, что «принял решение уйти в отставку» с поста латвийского военного ведомства. Он признал, что «в последние дни и недели» латвийские военные столкнулись с серьезными инцидентами, связанными с дронами. «Дроны, иностранные дроны», по его словам, не должны угрожать безопасности народа Латвии.