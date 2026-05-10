В Ирландии обсуждают, как вернуть украинских беженцев домой

Дублин прорабатывает механизмы для отправкибеженцев обратно на Украину, рассматривая в качестве главного стимула прямые финансовые выплаты.

Правительство европейского государства прорабатывает варианты возвращения украинских переселенцев на родину, передает РИА «Новости».

Министр юстиции Ирландии Джим О'Каллаган подчеркнул, что Киев крайне заинтересован в обратном приезде своих граждан.

Ранее газета Sunday Times писала о планах властей ввести денежные выплаты за отъезд.

«Нужны различные механизмы, которые помогут людям вернуться домой на Украину», – заявил глава Минюста.

При этом чиновник отказался преждевременно раскрывать детали программы и подтверждать информацию о финансовых стимулах.

В начале мая стало известно о подготовке плана по выселению 16 тыс. беженцев из государственного жилья. Заместитель министра внутренних дел Колм Брофи уточнил, что процедура начнется в августе и продлится около шести месяцев.

Всего убежище в Ирландии получили более 125,7 тыс. человек с Украины. В данный момент в предоставленных государством квартирах проживают 19,2 тыс. украинцев, хотя в ноябре 2023 года этот показатель достигал рекордных 60 тыс.

Дублин ранее предложил переселенцам финансовую помощь до 10 тыс. евро за возвращение на родину.