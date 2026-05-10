WSJ: Хаменеи пропал в самый неподходящий момент для Ирана

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пропал в момент, когда он «нужен больше всего» для переговоров с США. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

© Zuma / ТАСС

Издание пишет, что Хаменеи не появлялся на публике с первого дня войны. И он, якобы, «хранит молчание по поводу переговоров».

«У иранских правителей возникла проблема, когда они пытаются договориться о прекращении войны: их новый верховный лидер пропал без вести и молчит о переговорах», — считает WSJ.

По мнению журналистов, в иранском руководстве из-за этого появились разногласия по поводу условий для заключения мирного соглашения с США.

В Вашингтоне считают, что Моджтаба Хаменеи был тяжело ранен в результате авиаудара в феврале. Тогда погибли его жена, сын и отец — бывший верховный лидер Али Хаменеи.

Стало известно, что уничтожил Иран на базах США

WSJ предполагает, что все сообщения и изображения Хаменеи, «по-видимому, были изменены или сгенерированы искусственным интеллектом».