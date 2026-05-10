В рассекреченных файлах об НЛО обнаружили описание странных существ

В файлах о жизни за пределами Земли и НЛО, которые рассекретили ФБР, обнаружили описание странных существ нетипичного роста — до 122 мантиметров. Такие данные приводит Daily Mail (DM), ссылаясь на опубликованные материалы.

Документы посвящены наблюданиям за неопознанными летающими объектами в 1960-х годах. В одном из отчетов от октября 1996 года зафиксированы показания очевидцев об НЛО, способных бесшумно зависнуть в воздухе, быстро развить скорость и вызвать сбои в работе электромагнитных приборов.

«Несколько свидетелей сообщили, что видели членов экипажа, приземлившихся на этих объектах. <…> Существа ростом от трех с половиной (107 сантиметров) до четырех футов (122 сантиметра), одетые в то, что напоминает скафандры и шлемы», — указано в статье.

Российский ученый раскрыл, какие файлы об НЛО рассекретил Пентагон

Также в файлах можно найти упоминание предполагаемых обломков «летающих тарелок», сделанных из неизвестного металла.