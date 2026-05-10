Трамп сделал очередное заявление в адрес Кубы

Вашингтон займётся островом, но какие именно меры планирует американская администрация, Дональд Трамп уточнять не стал.

© ТАСС/Zuma

В интервью журналистке Шерил Аткинсон президент назвал Кубу недееспособной и отметил, что США сосредоточатся на ней прежде, чем перейдут к другим направлениям внешней политики.

Глава Белого дома также подтвердил, что госсекретарь Марко Рубио поддерживает контакты с Гаваной от имени нынешней администрации.

29 января, Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, и объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности США.

Трамп вновь заявил, что может направить американский авианосец к берегам Кубы

Власти Кубы в ответ заявили, что Вашингтон пытается задушить экономику страны с помощью энергетической блокады.