В Германии назвали неожиданного посредника на переговорах с РФ

Правительство Германии допускает отправку на мирные переговоры с Россией двух опытных политиков, пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Европа в качестве переговорщика может выбрать любого лидера, которому доверяет, при условии, если тот «не наговорил каких-то гадостей» в адрес России.

Российский лидер уточнил, что для него лично «предпочтительнее» экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер.

Путин назвал Шредера лучшим переговорщиком между Россией и Европой

В кабмине полагают, заметил источник, что Шредер не справится с такой миссией в одиночку. В связи с этим, министры рассматривают отправку еще одного политика, в частности, предлагают кандидатуру президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

«Посреднический дуэт Шрёдера и Штайнмайера мог бы стать интересным вариантом», — пояснил собеседник журнала.

Вместе с тем, этот вариант не идеален, заметили журналисты, так как срок полномочий Штайнмайера на посту президента истекает через несколько месяцев. Его преемник будет избран Федеральным собранием 30 января 2027 года.