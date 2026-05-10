Появились новые данные о сбежавшем генпрокуроре Польши

Сбежавший в Венгрию бывший министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро был замечен в США. Об этом сообщил нынешний генпрокурор республики Валдемар Журек, передает РИА Новости.

В эфире польского ТВ Журек заявил, что располагает информацией о прибытии Зебро в Штаты. Пока неясно, намерен ли он остаться там, или направляется в третью страну.

СМИ опубликовали фото экс-генпрокурора в аэропорту Ньюарка.

Прокуратура Польши заявила, что задействует все правовые средства, чтобы доставить подозреваемого в Польшу и предъявить ему 26 обвинений.

Против Зебро в Польше возбуждено уголовное дело. В ноябре 2025 года сейм лишил Зебро депутатской неприкосновенности. Его подозревают в руководстве ОПГ, в присвоении финансов, а также в заведомо ложных свидетельствах. Он заочно арестован и объявлен в розыск.

Зебро считает, что дело сфабриковано. Он уехал в Венгрию где получил политическое убежище вместе со своей супругой. Правительство Виктора Орбана назвало дело «политическими репрессиями».

До Зебро убежище в Венгрии также получил экс-директор правительственного агентства государственных резервов Марчин Романовский.