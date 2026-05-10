Бессент анонсировал важную встречу в преддверии визита Трампа в Китай

Глава американского минфина Скотт Бессент собирается встретиться в Сеуле с вице-премьером КНР Хэ Лифэном на фоне предстоящего визита президента США Дональда Трампа в Пекин.

«В среду я сделаю остановку в Сеуле, - написал Бессент в соцсети X. - Для встречи с вице-премьером КНР Хэ Лифэном».

Далее он продолжит путь в Пекин «на саммит президента Трампа» и председателя КНР Си Цзиньпина.

Глава Белого дома посетит китайскую столицу 14-15 мая для проведения переговоров с Си Цзиньпином. Первоначально визит американского президента в Поднебесную планировался на 31 марта - 2 апреля, но был перенесен в связи с резким обострением ситуации вокруг Ирана.