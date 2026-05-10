Президент США Дональд Трамп с высокой долей вероятности принудит Владимира Зеленского к существенным территориальным уступкам, в частности, заставит отдать России Донбасс. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По данным агентства, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров совершил поездку в США, где провел переговоры с официальными лицами.

«После того как Умерова вызвали в США и, видимо, предметно с ним поговорили, Зеленский перечить Трампу не осмелился и поддержал перемирие», — пояснили журналисты.

По мнению авторов статьи, история с перемирием показывает, что Трамп продолжает контакты с Москвой и с Киевом, сохранил рычаги влияния на Украину.

Таким образом, подчеркнули обозреватели, не исключается, что со временем американцы надавят на Зеленского и по вопросу Донбасса.

Ранее сообщалось, что Трамп выступил с инициативой по введению режима прекращения огня на Украине на три дня, 9-11 мая. Москва и Киев поддержали эту идею.