Президент США Дональд Трамп желает завершить конфликт с Ираном за столом переговоров, рассказал журналистам ABC американский постпред при ООН Майк Уолтц.

США начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля, в течение 7 недель боевых действий нанесли удары по правительственным зданиям, школам, мостам, вузам, спортивным комплексам, старинным дворцам.

КСИР в ответ нанес удары по базам США, Израиля, ФРГ, Британии, Франции на Ближнем Востоке.

По данным Пентагона, затраты составили 25 млрд долларов. В Тегеране отметили, в свою очередь, что США потратили не менее 100 млрд долларов.

8 апреля активные боевые действия были прекращены, стороны заявили о введении режима прекращения огня и возвращению к переговорам.

«Он [Трамп] дает все возможные шансы для дипломатии, прежде чем вернуться к боевым действиям, но он абсолютно готов это сделать», — уточнил Уолц.

Ранее сообщалось, что посредники из Пакистана и ряда других стран активно работают с США и Исламской Республикой, надеются на то, что стороны пойдут на компромиссы и завершат войну.