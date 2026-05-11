Сбежавший в Венгрию экс-генпрокурор Польши Зебро перебрался в США

Сбежавший в Венгрию бывший министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро заявил в эфире телеканала Republika, что перебрался в США. "Я в Штатах, вчера прилетел", - сказал он. По словам мужчины, США являются "прекрасной страной, сильнейшей демократией мира". Также он сообщил о готовности предстать перед американским судом. "Я не боюсь суда, предстану перед судом, а американский суд, безусловно, является независимым судом, поэтому, если они (польские власти. - "Газета.Ru") хотят подать иск, то пожалуйста", - отметил экс-министр. Кроме того, бывший генпрокурор выступил с утверждением, что обвинения против него "сфабрикованы по политическому заказу". До этого Зебро получил в Венгрии международную защиту и политическое убежище вместе со своей женой Патрицией Котецкой. Суд в Польше заочно арестовал его. Экс-министр объявлен в розыск. По данным польской прокуратуры, Зебро подозревается в создании и руководстве организованной преступной группой, в присвоении денежных средств, а также в заведомо ложных свидетельствах в документах.

