Сбежавшего бывшего генпрокурора Польши заметили в одной стране

Сбежавший в Венгрию экс-министр юстиции, бывший генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро был замечен Штатах, сообщил нынешний генпрокурор Валдемар Журек.

«Мы имеем информацию о том, что он прибыл в США», - сообщил зрителям Журек в эфире Польского телевидения.

Он затруднился сказать, намерен ли его предшественник остаться в Штатах или направляется в третью страну.

В свою очередь, телеканал TVN опубликовал подтверждающее фото Зебро в аэропорту Ньюарка (штат Нью-Джерси).

Национальная прокуратура Польши заявила в соцсети Х, что «независимо от места пребывания» бывшего высокопоставленного чиновника прокурор задействует все правовые рычаги, чтобы «доставить подозреваемого» на родину и «предъявить ему обвинения».

Являющийся фигурантом уголовного дела Зебро получил в Венгрии международную защиту и политическое убежище вместе со своей женой. Суд в Польше заочно арестовал бывшего генпрокурора, и он объявлен в розыск. По данным местной прокуратуры, Зебро подозревается в создании и руководстве организованной преступной группой, в присвоении средств, а также в заведомо ложных свидетельствах.