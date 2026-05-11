Трамп решил заняться ребалансировкой отношений с Китаем

Президент США Дональд Трамп намерен заняться ребалансировкой отношений двух стран в ходе визита в КНР. Об этом заявила представитель администрации США Анна Келли.

«В ходе этого визита президент Трамп продолжит выстраивать более сбалансированные отношения с Китаем», - сказала она.

Американский лидер посетит Пекин 14-15 мая с целью проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Изначально визит Трампа был запланирован на 31 марта - 2 апреля, однако был перенесен на фоне ситуации вокруг Ирана.

Глава МИД КНР Ван И на встрече с сенаторами из Вашингтона ранее заявил, что Китай отказался идти по пути стремления к гегемонии в отношениях с США. Он отметил, что политическое устройство двух стран серьезно отличается, и призвал Вашингтон уважать политику Китая.

По информации Global Times, США хотят сохранить сотрудничество с Китаем в сфере искусственного интеллекта, несмотря на все имеющиеся разногласия. Перспективы отношений двух стран обсуждались в Пекине в ходе встречи делегации сенаторов США с китайскими коллегами, а также в преддверии визита в Пекин главы Белого дома.