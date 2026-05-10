В МИД Армении рассказали, когда сделают выбор между ЕАЭС и ЕС

Армения сделает выбор между ЕАЭС и ЕС «когда настанет время». Об этом заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян, передает «Интерфакс».

В интервью армянским СМИ Мирзоян прокомментировал вчерашнее заявление президента России Владимира Путина.

«Мы всегда говорили, что когда настанет время, когда поймем, что Армения должна сделать выбор между ЕАЭС и ЕС, то этот выбор должен быть сделан. Ничего нового в этом нет», — сказал он.

По его мнению, «народ Армении имеет европейские устремления». Однако сегодня Ереван является членом ЕАЭС и «никто не говорил, что выходим».

«Когда придет время решений, решим», — подытожил Мирзоян.

Накануне Путин предложил провести референдум в Армении по вопросу об отношениях с ЕС и Россией. Это позволило бы РФ начать процесс «цивилизованного развода», если армянский народ решит связать будущее с Брюсселем.