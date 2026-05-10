Пользователи соцсети X бурно отреагировали на поздравление с «Днем Европы» от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Комментаторы заявили, что она проигнорировала роль СССР в победе над фашизмом и должна уйти в отставку, сообщает РИА Новости.

Пользователи отметили, что Россия «играет огромную роль в победе над фашизмом» и призвали «провести этой дьяволице» фон дер Ляйен урок истории.

«Сегодня День Победы! День, когда нацистская Германия капитулировала перед Советским Союзом! Проявите хоть немного вежливости и уважения к истинным освободителям!» — написал один из комментаторов.

«Вы можете праздновать приближение Четвертого рейха, только не ждите, что я тоже буду это делать», — добавил другой.

В соцсети заключили, что необходимо отдать должное стране и народу, которые освободили Европу, а фон дер Ляйен пора отправить в отставку и судить в Гааге.

Председатель Еврокомиссии 9 мая выступила с поздравлением с «Днем Европы», и не упомянула роль СССР в победе над нацизмом и освобождении стран континента.