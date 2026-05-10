Раскрыт ответ Ирана на предложение США о прекращении конфликта

В развитии дипломатических усилий по деэскалации напряженности на Ближнем Востоке произошел важный сдвиг. Как сообщает иранское государственное агентство IRNA со ссылкой на осведомленные источники, Тегеран направил официальный ответ пакистанским посредникам, касающийся предложений Соединенных Штатов Америки о путях прекращения текущего конфликта.

Передача ответа состоялась через дипломатические каналы, при этом роль Пакистана как связующего звена между враждующими сторонами подчеркивается особо, учитывая его тесные связи как с Тегераном, так и с западными столицами.

По данным источников IRNA, на данном этапе переговорный процесс сфокусирован исключительно на технических и гуманитарных аспектах прекращения боевых действий в регионе. Речь идет не о всеобъемлющем урегулировании всех многолетних противоречий между Ираном и США, а о конкретных шагах по остановке эскалации, которая в последние недели достигла критической точки. Иранская сторона, судя по характеру ответа, готова обсуждать прекращение войны, но жестко ограничивает повестку переговоров, отказываясь от более широких дискуссий о своей ядерной программе или ракетном потенциале — темах, которые традиционно являются «красными линиями» для Тегерана.

Выбор Пакистана в качестве посредника не случаен. Исламабад имеет давние и разносторонние отношения с Тегераном, включая приграничное сотрудничество и совместные проекты, а также сохраняет рабочие контакты с Вашингтоном. Для США Пакистан является важным, хоть и сложным партнером в регионе. Использование пакистанских дипломатических каналов позволяет обеим сторонам сохранять лицо и вести непрямой диалог без публичных обвинений и ультиматумов. Иранское агентство IRNA, комментируя процесс, подчеркивает, что Тегеран внимательно анализирует предложения, но не намерен идти на уступки под давлением.