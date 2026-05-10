Эвакуация пассажиров судна с хантавирусом началась в Испании

В Испании проходит эвакуация пассажиров лайнера MV Hondius, на борту которого обнаружили хантавирус. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщило Министерство здравоохранения страны в социальной сети X.

По информации ведомства, судно не стали швартовать в порту Гранадилья. Пассажиров высаживают по национальности и сразу везут в аэропорт после готовности репатриационного рейса. На момент прибытия на борту находились около 150 человек — их осматривают сотрудники Санитарной службы.

— Началась высадка 14 испанцев с MV Hondius. Все они прошли эпидемиологическую оценку и не имеют симптомов, — говорится в публикации.

При этом пассажиров все равно перевезут в больницу в Мадриде на карантин.

6 мая министр здравоохранения Испании Моника Гарсия сообщила, что все иностранные пассажиры круизного судна будут отправлены в их страны после прибытия лайнера на испанские Канарские острова.

Ранее Министерство здравоохранения Турции сообщило, что троих граждан с лайнера MV Hondius 10 мая доставят на родину и поместят на карантин. Как отметили в ведомстве, у этих пассажиров отсутствуют симптомы или признаки заболевания.