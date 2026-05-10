Заявление Путина о сроках завершения конфликта на Украине ошеломило Запад

Президент России Владимир Путин сделал неожиданное заявление о своих планах в сфере урегулирования кризиса на Украине, пишет The Guardian.

Журналисты отметили, что в ходе выступления на сокращенном параде Победы Путин выразил уверенность в том, что Россия одержит победу в противостоянии на Украине.

Через несколько часов, пояснили авторы статьи, российский лидер сделал ряд новых заявлений по украинской проблематике.

«Я думаю, что [конфликт] подходит к концу, но это все еще серьезный вопрос. Они [западные страны] месяцами ждали, что Россия потерпит сокрушительное поражение, что ее государственность рухнет. Этого не произошло. А потом они застряли в этом круге, и теперь не могут из него выбраться», — разъяснил Путин.

Глава России подчеркнул, что готов встретиться с Владимиром Зеленским в третьей стране, но только после того, как будут урегулированы все условия для потенциального мирного соглашения.

Президент уточнил, что готов к переговорам с европейцами, при этом основным переговорщиком должен быть бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Обозреватели заметили, что на Западе многие политики скептически отнесутся к привлечению Шредера к переговорам в связи с тем, что он известен, как близкий друг Путина. Кроме того, добавили они, Киев не одобрит кандидатуру экс-канцлера, так как недоволен тем, что тот поддерживает российского президента.

Обозреватели напомнили, что в Брюсселе уже слышатся голоса в поддержку идеи возвращения к дипломатическим контактам с Россией.