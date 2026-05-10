Президент Сирии отправил в отставку своего брата и провёл перестановки в правительстве

Президент Сирии Ахмед Аш-Шараа провёл серию перестановок в руководстве страны, в частности, отправил в отставку своего брата Махера Аш-Шараа с поста главы президентской администрации. Об этом сообщает государственное агентство SANA.

© Московский Комсомолец

Новым руководителем администрации президента назначен Абдель Рахман Бадреддин аль-Ама, в последние годы занимавший пост губернатора провинции Хомс. Кроме того, президент назначил новых министров информации, сельского хозяйства и новых губернаторов ряда провинций, в том числе Хомса и Латакии.

Кадровые перестановки стали первыми с момента формирования переходного правительства Сирии в марте 2025 года, которое пришло к власти после свержения Башара Асада в конце 2024 года.

Ранее назначение Махера Аш-Шараа на высокий пост вызывало критику со стороны части населения, обвинявшей президента в кумовстве. По данным некоторых СМИ, отстранённый брат сирийского лидера может быть назначен послом Сирии в России. Официальные причины перестановок не называются.