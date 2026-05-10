Европа не может просто проигнорировать предложение президента РФ Владимира Путина сделать экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера посредником на возможных переговорах между Россией и ЕС. Такое мнение высказал германский политолог Александр Рар.

"Думается, европейцы не могут просто игнорировать столь прямые предложения Путина", - написал эксперт в своем телеграм-канале.

Он считает, что российский президент "серьезно готов закончить" конфликт на Украине и что "Америка такому развитию событий не будет препятствовать". Рар напомнил, что президент США Дональд Трамп "давно является главным посредником между Россией и Украиной".

"Мяч однозначно сейчас на стороне европейцев - вернее в руках Берлина, Парижа и Лондона", - полагает политолог.

Высказывания Путина по переговорам с Европой поразили Германию

Он указал на то, что "это они пока выступают против перемирия, ссылаясь на то, что Украина "не должна проиграть". По мнению Рара, именно европейцы не готовы вести с Москвой переговоры по поводу новой архитектуры безопасности Европы.

"А этот пункт на самом деле еще более важный, чем само прекращение огня на поле боя", - считает он.

Сможет ли миротворческая "связка" президента США и бывшего канцлера Германии остановить конфликт, зависит, по его словам, от европейцев.

"Думается, что правящие элиты Европы расколются: южные страны Европы захотят встать на путь миротворчества, но упомянутые выше северные страны ЕС - вряд ли; по разным причинам", - отметил эксперт. "Сейчас главное, чтобы в Берлине, Париже и Лондоне все-таки согласились предоставить Шрёдеру мандат на переговоры с Кремлем", - считает политолог.

Он напомнил, что экс-канцлер однажды уже занимался миротворчеством в самом начале украинского конфликта.

При этом Рар не исключил, что кто-нибудь предложит другого экс-канцлера - Ангелу Меркель - в качестве посредника от ЕС.

"Остается надеяться, что Европа все-таки согласится пойти на дипломатические переговоры. Альтернатива этому - ужесточение военных действий, возможно, уже совсем иным оружием, чем то, которое мы до сих пор видели на поле боя", - подытожил эксперт.

В субботу Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Шрёдер является предпочтительной кандидатурой для возможных переговоров между Европейским союзом и Россией. Он добавил, что российская сторона никогда не была закрыта от переговоров.