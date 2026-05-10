Армения в надлежащее время сделает выбор в пользу ЕС или ЕАЭС . Об этом заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян во время общения с журналистами, его слова приводит «Интерфакс».

«Мы всегда говорили, что когда настанет время, когда поймем, что Армения должна сделать выбор между ЕАЭС и ЕС, то этот выбор должен быть сделан», — сказал он, комментируя высказывание президента России Владимира Путина о «мягком разводе».

Мирзоян отметил, что на данный момент Армения является членом ЕАЭС, и пока «никто не говорил, что выходим». Однако не секрет, что народ Армении имеет европейские устремления, добавил министр.

9 мая Владимир Путин заявил, что планы Армении присоединиться к Евросоюзу требуют особого рассмотрения. Глава российского государства предложил организовать в республике референдум по этому вопросу. Он отметил, что если армяне поддержат эту инициативу, то РФ «могла бы начать процесс цивилизованного развода».

5 мая в Ереване прошел первый в истории двусторонний саммит Армения — ЕС. Главным итогом прошедших встреч стала совместная декларация республики и Евросоюза из 44 пунктов. После этого в Кремле уличили Армению в желании «усидеть на двух стульях».

Ранее Макрон похвалил Армению за решение не быть «сателлитом России».