Более 40 стран обсудят вклад в европейскую коалицию в Ормузском проливе

Представители более 40 государств проведут специальную встречу для обсуждения участия в миссии по сопровождению кораблей в Ормузском проливе.

Об этом сообщают журналисты агентства Bloomberg.

Предстоящее в понедельник, 11 мая, мероприятие пройдёт под совместным руководством официальных лиц Франции и Великобритании.

Обозреватели пояснили, что главной темой переговоров станет формирование европейской коалиции для обеспечения безопасности маршрутов.

По их словам, иностранные делегации планируют организовать стабильное патрулирование пролива только после установления режима прекращения огня.

«Более 40 стран встретятся, чтобы обсудить свой военный вклад», — пишет агентство.

Ранее заместитель главы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади заявил, что появление кораблей Великобритании и Франции в Ормузском проливе вызовет решительную и немедленную реакцию со стороны иранских военных.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция «никогда не рассматривала» военное морское «развёртывание» в Ормузском проливе, а речь шла о миссии по обеспечению безопасности, «согласованной с Ираном».