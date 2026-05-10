По словам министра социальной политики Дениса Улютина, число жителей Украины, проживающих на подконтрольных Киеву территориях, составляет теперь от 22 до 25 миллионов человек.

Этот показатель демонстрирует значительное уменьшение по сравнению с данными 1991 года, когда население страны насчитывало приблизительно 48 миллионов.

Основными факторами продолжающегося сокращения, по мнению министра, являются военные действия, отток граждан за рубеж и общий демографический спад. Ещё порядка 3 миллионов украинцев проживает на территориях, контролируемых Россией.