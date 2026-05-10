Население Украины сократилось до 25 миллионов человек с 1991 года
По словам министра социальной политики Дениса Улютина, число жителей Украины, проживающих на подконтрольных Киеву территориях, составляет теперь от 22 до 25 миллионов человек.
Этот показатель демонстрирует значительное уменьшение по сравнению с данными 1991 года, когда население страны насчитывало приблизительно 48 миллионов.
Основными факторами продолжающегося сокращения, по мнению министра, являются военные действия, отток граждан за рубеж и общий демографический спад. Ещё порядка 3 миллионов украинцев проживает на территориях, контролируемых Россией.