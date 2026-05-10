Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уверен, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, состоявшиеся в Москве 9 мая, вызовут огромный интерес среди его коллег по Европейскому союзу.

По словам словацкого политика, сразу после возвращения из российской столицы он ожидает настоящего шквала вопросов от других европейских лидеров, которые захотят узнать подробности состоявшейся беседы.

«Сейчас начнут звонить [мне] и спрашивать, что сказал, что сказал [президент РФ]», — заявил Фицо журналистам, комментируя итоги своего визита.

Фицо после визита в Москву созвал совещание с оператором участка «Дружбы»

Напомним, что Роберт Фицо стал одним из немногих действующих глав государств и правительств стран Евросоюза, кто принял приглашение российского руководства и прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В то время как большинство западных стран отказались от командировок в Россию на фоне политического кризиса, словацкий премьер продемонстрировал принципиально иную позицию, сделав ставку на сохранение диалога. В рамках визита Владимир Путин провел с Фицо отдельную встречу, содержание которой вызвало пристальное внимание как в самой Словакии, так и за ее пределами.

Словацкий премьер не скрывает, что его поездка в Москву и общение с российским лидером являются сознательным шагом, который расходится с генеральной линией Брюсселя. Однако Фицо, известный своей прагматичной и суверенной внешней политикой, неоднократно подчеркивал, что Словакия заинтересована в экономическом сотрудничестве и энергетической безопасности, которая во многом зависит от отношений с Россией. По его мнению, отказ от диалога не решает проблем, а лишь усугубляет их. Именно поэтому, как полагает политик, его коллеги по Евросоюзу, публично осуждающие контакты с Москвой, в приватных беседах будут проявлять к ним живейший интерес.