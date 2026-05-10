КНДР закрепила в конституции ядерный удар за гибель Кин Чен Ына

Северная Корея обновила конституцию после начала конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Telegraph. Согласно поправкам, армия КНДР нанесет автоматический ответный ядерный удар, если Ким Чен Ын будет убит иностранным противником. При угрозе системе управления государственными ядерными силами страны удар наносится немедленно, без дополнительных решений и согласований, говорится в документе.

Решение было принято после гибели лидера Ирана Али Хаменеи и его окружения из-за совместных ударов США и Израиля.

Несмотря на то, что лидера КНДР устранить сложнее из-за закрытости страны и отсутствия западных технологий слежения, Ким Чен Ын усиливает меры безопасности. Одновременно Пхеньян развертывает новые самоходные гаубицы с дальностью стрельбы более 60 километров, что ставит под прямой удар Сеул и ключевые промышленные центры Южной Кореи.