Иран впервые раскрыл правду о состоянии здоровья лидера Моджтаба Хаменеи

Власти Ирана впервые официально сообщили о характере травм, которые верховный лидер Моджтаба Хаменеи получил в результате совместного удара США и Израиля 28 февраля 2026 года. По словам главы протокольной службы офиса лидера Мазахера Хосейни, политик пострадал от взрывной волны, упав на землю — в результате чего повредил коленную чашечку и поясницу, а также получил небольшую рваную рану за ухом. Это первое публичное заявление иранских властей о состоянии здоровья Хаменеи, последовавшее после месяцев слухов и дезинформации.

Хосейни уточнил, что травма спины уже полностью зажила, а колено восстановится в ближайшее время.

«Он в полном порядке», — подчеркнул чиновник, опровергнув появившиеся ранее в западных СМИ сообщения о возможной гибели или тяжёлых ожогах лидера.

В ходе того же удара погиб отец Моджтабы Хаменеи - бывший верховный лидер аятолла Али Хаменеи - а также супруга нового рахбара и несколько высокопоставленных военных.

С момента избрания (9 марта 2026 года) Моджтаба Хаменеи общается с общественностью исключительно через письменные заявления, что породило массу домыслов. Глава протокола объяснил, что «режим тишины» соблюдается по соображениям безопасности, а не из-за тяжести травм. Он также добавил, что небольшой шрам за ухом скрыт под традиционным тюрбаном, и лидер планирует публичное выступление, как только «наступит подходящее время».

Конфликт на Ближнем Востоке перешёл в активную фазу 28 февраля, когда США и Израиль нанесли серию скоординированных ударов по Тегерану и другим целям. Это привело к временному перемирию при посредничестве Пакистана и последующей морской блокаде Ормузского пролива со стороны американского флота. Комментируя текущую ситуацию, Хосейни также подтвердил, что Хаменеи продолжает лично руководить военной и дипломатической стратегией страны, несмотря на физические повреждения.