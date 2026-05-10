В США разгорелся скандал из-за выходца с Украины

Выходец с Украины бизнесмен Игорь Литвинчук, как пишет Life, забросал камнями редкого тюленя на Гавайях.

Украинец отдыхал на пляже острова Мауи и развлекался тем, что стал кидать камни «в тюленя-монаха», проплывавшего неподалеку.

Владельца транспортной компании пытались остановить очевидцы, но он игнорировал их. После случившегося разозлившиеся гавайцы устроили протест у офиса предприятия украинского бизнесмена и даже избили его водителя. Самого Литвинчука, как сообщалось, задержала местная полиция.

Уточняется, что пострадавшее животное относится к одному из самых редких видов тюленей. Ученые уверены: их популяция составляет всего 1600 особей и обитают они только на Гавайях.