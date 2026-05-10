Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам визита в Россию созывает срочное совещание с представителями компании — оператора словацкого участка нефтепровода «Дружба» — Transpetrol. Об этом он сообщил журналистам.

«Сегодня я приму участие в оперативном совещании с Transpetrol. У меня важная информация [о перспективах сотрудничества с РФ в сфере энергетики] по итогам моего визита в Москву. Необходимо обсудить эти новости», — заявил Фицо.

В связи со срочной необходимостью премьер отменил запланированное на воскресенье участие в государственных торжествах по случаю 81-й годовщины окончания Второй мировой войны в городе Липавски-Микулаш на севере Словакии.

Фицо принял участие в праздновании 9 мая в Москве и встретился с президентом России Владимиром Путиным. На переговорах российский лидер пообещал, что Москва сделает всё, чтобы удовлетворить потребности республики в энергоресурсах. Словацкий премьер, в свою очередь, подтвердил, что страны не могут взаимодействовать только в области энергетики.

Ранее вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар выражал обеспокоенность возможным прекращением поставок российских энергоресурсов по «Дружбе» из-за эмбарго ЕС, заявляя, что республика не до конца готова к такой ситуации.