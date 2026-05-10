Жители Германии назвали, кого хотели бы видеть на посту канцлера вместо Мерца

Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с неожиданной проблемой внутри собственного лагеря. Согласно данным опроса, проведенного институтом Insa по заказу газеты Bild, почти шестьдесят процентов сторонников консервативного блока ХДС/ХСС, который и возглавляет Мерц, убеждены, что пост главы правительства следовало бы доверить совершенно другому политику — премьер-министру Баварии Маркусу Зёдеру.

© Московский Комсомолец

Результаты исследования выглядят весьма показательно для внутрипартийной динамики. На вопрос, кто из потенциальных кандидатов справился бы с работой федерального канцлера лучше, чем нынешний, 57% респондентов, поддерживающих блок ХДС/ХСС, назвали именно Зёдера. Баварский премьер, известный своей медийностью и амбициями, традиционно пользуется популярностью на юге страны, однако данные показывают, что его поддерживают далеко не только в родной Баварии, но и среди общегерманского электората консерваторов.

При этом альтернатива действующему канцлеру у сторонников блока не ограничивается одним лишь Маркусом Зёдером. Еще 40% опрошенных назвали другого возможного претендента — премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрика Вюста. Вюст считается представителем более умеренного крыла партии и также обладает значительной поддержкой в крупнейшей по населению федеральной земле. Таким образом, лишь незначительная часть сторонников ХДС/ХСС, по всей видимости, полностью удовлетворена работой Мерца на посту канцлера. Остальные либо предпочли бы видеть на его месте Зёдера, либо рассматривают Вюста как достойную альтернативу.

Эти данные особенно тревожны для Фридриха Мерца на фоне общего падения доверия к его правительству. Ранее издание Bild уже публиковало результаты другого опроса, согласно которым 76% граждан Германии в целом недовольны работой кабинета, сформированного Мерцем. Еще более удручающим для канцлера является его личный рейтинг: деятельность самого Фридриха Мерца на посту главы правительства не устраивает 71% опрошенных немцев. Такие показатели означают, что правительство стремительно теряет кредит доверия у населения.

Ситуация усугубляется тем, что разногласия внутри правящей коалиции и первые непопулярные шаги кабинета (включая ужесточение бюджетной политики) спровоцировали падение рейтингов. На этом фоне фигура Маркуса Зёдера, не несущего прямой ответственности за текущие решения федерального правительства, выглядит для избирателей более привлекательной.

.