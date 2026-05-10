Сайт Пентагона с информацией об НЛО за сутки посетили почти 500 миллионов раз

Порядка полумиллиарда посещений за последние 24 часа зафиксировано на специальном сайте Пентагона, который впервые публикует ранее секретные данные о неопознанных аномальных явлениях (UAP).

Об этом сообщил официальный представитель министерства войны США Шон Парнелл.

«За 24 часа с момента запуска сайта http://WAR.GOV/UFO его посетили почти 500 миллионов раз! Беспрецедентный уровень интереса. Беспрецедентный уровень прозрачности со стороны администрации президента США Трампа», — отметил он.

Парнелл подчеркнул, что министерство продолжит расширять эту инициативу, чтобы гарантировать американцам прямой доступ к информации.

Ранее Министерство войны США объявило о первоначальной публикации подборки ранее засекреченных файлов. Новые материалы будут дополняться Пентагоном на постоянной основе. При этом указывается, что, хотя все файлы были проверены в целях безопасности, многие материалы ещё не были проанализированы на предмет выявления каких-либо аномалий. В межведомственном проекте были задействованы Белый дом, Управление директора национальной разведки, министерство энергетики, ФБР, NASA и другие ведомства США.

В Пентагоне заявили, что публикация является результатом указания президента Дональда Трампа начать процесс выявления и рассекречивания правительственных файлов, связанных с неопознанными аномальными явлениями, в интересах обеспечения полной прозрачности.