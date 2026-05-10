Украина не сможет вернуть утраченные территории, пишет The American Conservative.

«Украина не вернёт свои утраченные территории. Это уже признали даже её самые близкие союзники», — говорится в публикации.

Обозреватель издания указал, что ВСУ терпят поражение и не имеют возможностей переломить ход конфликта. Кроме того, по его мнению, Украина не станет членом ни НАТО, ни Евросоюза, а режим Владимира Зеленского находится на грани краха.

Автор также отметил удручающую ситуацию с демографией и резюмировал, что перспективы Украины в военном, политическом и демографическом планах становятся хуже, несмотря на заявления её западных сторонников.

Ранее Мерц не исключил, что Украине придётся пойти на уступки части территории ради перспективы вступления в ЕС.

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что канцлер Германии фактически выдвинул Киеву ультиматум, открыто признав неизбежность территориальных потерь.