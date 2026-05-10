TAC: союзники Украины признали, что Киев не вернёт потерянные территории
Украина не сможет вернуть утраченные территории, пишет The American Conservative.
«Украина не вернёт свои утраченные территории. Это уже признали даже её самые близкие союзники», — говорится в публикации.
Обозреватель издания указал, что ВСУ терпят поражение и не имеют возможностей переломить ход конфликта. Кроме того, по его мнению, Украина не станет членом ни НАТО, ни Евросоюза, а режим Владимира Зеленского находится на грани краха.
Автор также отметил удручающую ситуацию с демографией и резюмировал, что перспективы Украины в военном, политическом и демографическом планах становятся хуже, несмотря на заявления её западных сторонников.
Ранее Мерц не исключил, что Украине придётся пойти на уступки части территории ради перспективы вступления в ЕС.
Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что канцлер Германии фактически выдвинул Киеву ультиматум, открыто признав неизбежность территориальных потерь.