В Иране объявили о поражении США в конфликте

США не достигли ни одной своей цели и потерпели поражение в результате нападения на Иран. Об этом заявил представитель армии исламской республики Мохаммад Акраминия в интервью агентству IRNA.

«Если мы хотим дать оценку, мы должны отметить, что противник не достиг ни одной из своих ранее определённых целей и потерпел поражение в этой войне», — сказал Акраминия.

Он добавил, что действия США в регионе только «укрепили единство и сплочённость внутри Ирана».

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий.

21 апреля президент США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. При этом, как впоследствии сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.