Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин утратил доверие к генералам, которых сам ранее назначил. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT). По мнению журналистов, причиной этому стала коррупция.

Старший научный сотрудник Национального университета обороны в Вашингтоне Джоэл Вутнау отметил, что китайский лидер связывает коррупцию не только с финансовыми нарушениями, но и со слабой идеологической преданностью.

— В представлении Си проблемы с боеготовностью, возникающие из-за коррупции, являются лишь следствием идеологической нечистоты, — сказал он.

Си Цзиньпин ранее заявлял, что в армии не должно быть людей с «раздвоенным сердцем» по отношению к партии, передает издание.

В феврале в NYT писали, что аналитики разведки США пришли к выводу, что председатель КНР в последние годы проявляет признаки крайней степени паранойи. Таким образом специалисты объяснили массовые чистки в руководстве Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Ранее в СМИ сообщили, что заместителя лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Центральном военном совете Китая (ЦВС) Чжан Юся подозревают в передаче Соединенным Штатам информации о программе ядерного оружия страны. Генерала также обвиняют в получении взяток и продаже должности в ведомстве.