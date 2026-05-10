Названы причины роста числа случаев заражения хантавирусом с летальным исходом

Растет число случаев заражения хантавирусом, чреватого летальным исходом. Эксперты винят в этом изменение климата.

Число случаев заражения хантавирусом в Аргентине за последний год почти удвоилось, в стране зарегистрировано 32 смертельных случая, что стало самым высоким показателем с 2018 года. На фоне этого роста аргентинские власти пытаются отследить перемещения супружеской пары, которая много путешествовала по стране и позже умерла во время вспышки вируса на круизном лайнере MV Hondius. «Зачумленное» судно покинуло порт Ушуайя на юге Аргентины 1 апреля и в настоящее время находится на пути к испанским Канарским островам.

Эксперты обвиняют изменение климата и разрушение среды обитания в росте числа случаев заболевания, которое обычно вызывается воздействием мочи или фекалий инфицированных грызунов, рассказывает CNN.

По данным министерства здравоохранения Аргентины, в текущем сезоне, который начался в июне 2025 года, уже был зарегистрирован 101 подтвержденный случай заражения хантавирусом – по сравнению всего с 57 случаями за аналогичный период прошлого сезона.

В этом году в южноамериканской стране было зарегистрировано не только необычно большое число случаев заболевания, но и один из самых высоких показателей летальности за последние годы, причем число смертей увеличилось на 10 процентных пунктов по сравнению с предыдущим годом.

И эти цифры не учитывают вспышку на круизном лайнере MV Hondius, причины которой остаются неизвестными, указывает CNN.

Хотя за последние десятилетия в Ушуайе не было зарегистрировано ни одного случая заражения хантавирусом, по данным министерства, вирус является эндемичным в некоторых других районах Аргентины.

Аргентинские власти полагают, что голландская пара, скончавшаяся от болезни, посетила различные регионы страны, несколько раз пересекая границу с соседним Чили и Уругваем, прежде чем присоединиться к круизу.

Четыре географических региона Аргентины исторически являются зонами повышенного риска заражения: Северо-запад (в провинциях Сальта, Жужуй и Тукуман), Северо-восток (Мисьонес, Формоза и Чако), Центр (Буэнос-Айрес, Санта-Фе и Энтре-Риос) и Юг (Неукен, Рио-Негро и Чубут).

Считается, что голландская пара, скончавшаяся во время вспышки на судне, во время своих путешествий посетила Мисьонес и Неукен.

В течение многих лет хантавирус ассоциировался с Патагонией, расположенной на южной оконечности Аргентины, после того как в результате смертельной вспышки в 2018 году погибли 11 человек и десятки были инфицированы.

Однако в этом сезоне большинство случаев заболевания было выявлено в центральном регионе страны, причем наибольшее число случаев заболевания зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес – 42 случая.

Вспышка на судне была связана с андским штаммом хантавируса, редкой, но потенциально тяжелой формой вируса, которая в некоторых случаях может передаваться между людьми при тесном контакте, отмечает CNN.

Хантавирус в Аргентине обычно развивается в сельских и пригородных районах, при наличии сельскохозяйственных культур, высоких сорняков, повышенной влажности или субтропическом климате.

Но эксперты полагают, что ухудшение состояния окружающей среды, вызванное изменением климата и деятельностью человека, способствует его распространению, позволяя грызунам, передающим вирус, процветать в новых районах.

“Растущее взаимодействие человека с дикой природой, разрушение среды обитания, создание небольших урбанизаций в сельской местности и последствия изменения климата способствуют появлению случаев заболевания за пределами исторически эндемичных районов”, - говорится в сообщении минздрава Аргентины.

По мнению экспертов, экстремальные погодные явления, такие как засухи и обильные осадки в последние годы, также способствуют этой тенденции.

Повышение температуры приводит к изменениям в экосистеме, которые влияют на присутствие длиннохвостой мыши, основного переносчика вируса в Аргентине и Чили.

“Эти грызуны способны лучше адаптироваться к изменениям климата, что может способствовать увеличению числа случаев заболевания, которые мы наблюдаем”, - пояснил Эдуардо Лопес, специалист по инфекционным заболеваниям и советник правительства Аргентины во время пандемии Covid-19.

По словам Роберто Деббага, вице-президента Латиноамериканского общества вакцинологии, лесные пожары побудили как людей, так и диких животных переселяться в новые места, увеличивая риск, в то время как тенденции в туризме также оказали свое влияние: “Любой, кто отправляется в зону риска для туризма, если она не очищена от подлеска, представляет очень высокую опасность”.

Министерство здравоохранения сообщило, что технические медицинские бригады отправятся в Ушуайю в аргентинской провинции Огненная Земля для отлова и анализа грызунов в районах, связанных с маршрутом голландской пары, которая, как полагают, подверглась воздействию вируса.

Однако Хуан Петрина, директор по эпидемиологии на Огненной Земле, отмечает, что сроки “не совпадают с тем, что они могли заразиться здесь”, сославшись на записи аэропорта и отправления судна, в которых утверждается, что пара находилась на Огненной Земле только с 29 марта по 1 апреля.

Он также отверг как “слух” предположение о том, что пара, возможно, посетила свалку в Ушуайе перед посадкой на корабль.

“Национальное министерство здравоохранения не смогло подтвердить, что это действительно так”, - сказал Петрина на пресс-конференции в южном аргентинском городе в пятницу.

В других местах вспышка вируса на круизном лайнере MV Hondius вызвала опасения по поводу надвигающейся новой пандемии, поскольку на борту судна находятся гости из самых разных стран.

“Я действительно понимаю, почему люди приходят к такому выводу”, - прокомментировала CNN в субботу доктор Шарлотта Хаммер, доцент кафедры безопасности здравоохранения и инфекционных заболеваний Кембриджского университета. “У нас есть коллективная память о Covid, но если вы посмотрите на вирус и на само заболевание, то увидите, что здесь мы видим нечто совершенно иное”.

Хаммер объяснила, что отдельные штаммы хантавируса связаны с различными популяциями грызунов, и что штамм, присутствующий на круизном лайнере, является андским штаммом, который, по ее словам, обычно передается только при очень тесном контакте человека с инфицированным грызуном. Она добавила, что передача вируса от человека к человеку ограничена, поскольку инфицированный человек должен иметь длительный контакт с другим человеком, чтобы передать вирус.

“К сожалению, круизный лайнер - это одно из тех мест, где вы, как правило, имеете тесный и длительный контакт в относительно небольших помещениях”, - сказала профессор.

“Но у нас, как правило, не такие условия”, - сказала она, объяснив, что вирусом нельзя заразиться, просто проходя мимо инфицированного человека. “Таким образом, с точки зрения возможности передачи, он невероятно отличается от Covid”, - добавила доктор Хаммер.

В субботу утром генеральный директор Всемирной организации здравоохранения опубликовал на своей странице в социальной сети X письмо, адресованное непосредственно жителям Тенерифе. Жители испанских Канарских островов выразили обеспокоенность в связи с прибытием «зачумленного» судна в воскресенье.

“Я знаю, что вы обеспокоены, - сказал доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, - я знаю, что когда вы слышите слово ”вспышка“ и наблюдаете, как корабль плывет к вашим берегам, на поверхность всплывают воспоминания, от которых никто из нас не смог полностью избавиться. Боль 2020 года по-прежнему реальна, и я ни на секунду не забываю об этом. Но мне нужно, чтобы вы меня четко услышали: это не очередной COVID-19”.

Представитель общественного здравоохранения заверил жителей Тенерифе, с которыми, по его словам, он был вынужден поговорить “как человек с человеком”, несмотря на то, что прямое обращение было крайне редким, что они будут в безопасности. Он сказал, что был разработан поэтапный план, гарантирующий безопасность пассажиров и жителей острова, и подчеркнул, что риск передачи инфекции остается низким, поскольку в настоящее время на борту “нет пассажиров с симптомами”.

Гебрейесус выразил свою благодарность премьер-министру Испании Педро Санчесу за его готовность принять корабль: “Я назвал это актом солидарности и морального долга", - сказал он.