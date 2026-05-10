Иран поздравил Левитт с рождением дочери напоминанием об атаке США на школу

Посольство Ирана в Армении поздравило пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт с рождением дочери и напомнило о 168 детях, убитых в школе Минаба американским авиаударом.

Левитт опубликовала в соцсети X фотографию, где она радостно смеется и прижимает к груди дочь Вивиану, родившуюся 1 мая. Пресс-секретарь Трампа написала, что «сердца членов нашей семьи взорвались любовью», и «мы наслаждаемся каждым моментом первых дней с новорожденной».

В ответ иранские дипломаты поздравили Левитт и напомнили ей, что все «дети невинны и заслуживают любви».

«Те 168 детей, которых ваш руководитель убил в школе в Минабе, а вы оправдали это, тоже были детьми. Когда целуете своего ребёнка, думайте о матерях этих детей», — написали дипломаты.

США нанесли авиаудар по начальной школе для девочек в Минабе 28 февраля 2026 года, в первый день начатой ими войны. Согласно данным властей Ирана и правозащитных организаций, погибло от 150 до 180 человек. Большинство — дети.

В марте 2026 года военные следователи США признали, что удар был нанесен американской ракетой Tomahawk. По данным СМИ, причиной стала ошибка и устаревшая база данных разведки. Наказание за это военное преступление пока никто не понес.