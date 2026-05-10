В агрессивном альянсе Нетаньяху и Трампа возникла напряженность

Премьер-министр Израиля заявил, что у него якобы сохраняется "полная координация" с президентом США на фоне сообщений о том, что Вашингтон больше не консультируется с ним. Биньямин Нетаньяху прервал на этой неделе нехарактерно долгое молчание по поводу иранского конфликта видеокомментарием, в котором настаивал на “полной координации” с Дональдом Трампом, с которым он общался “почти ежедневно”.

Настойчивые заявления о том, что в американо-израильских отношениях будто бы все в порядке, последовали за неделями сообщений в местной прессе о том, что с Израилем больше не советуются по поводу иранского конфликта и еще меньше - по поводу мирных переговоров при посредничестве Пакистана, пишет The Guardian. Скептицизм по поводу надежности Нетаньяху среди широкой общественности и независимой прессы настолько велик, что немедленной реакцией наблюдателей на его видеообращение стали предположения о том, что реальность может оказаться еще хуже, чем они себе представляли.

“Он так много говорит о том, какие прекрасные у нас отношения, что это вызывает у меня беспокойство по поводу того, насколько велика напряженность, - комментирует Далия Шейндлин, американо-израильский политический консультант и социолог. – Это неудивительно, поскольку война явно идет очень плохо со всех точек зрения, связанных с первоначальными целями”.

Президент США и премьер-министр Израиля долгое время были зеркальным отражением друг друга, говорится в аналитическом материале The Guardian. Они оба первыми применили популистские методы для доминирования во внутренней политике, подрывая конституционные основы тех самых систем, которые привели их к власти, не обращая особого внимания на прежние нормы или ограничения.

С 28 февраля, когда они завели Персидский залив в тупик разрушительным американо-израильским нападением на Иран, они так крепко связали свои судьбы, что им обоим будет очень трудно освободиться от этого наследия.

Нетаньяху потратил десятилетия, пытаясь убедить сменявших друг друга президентов США присоединиться к Израилю в войне против Исламской Республики. Он, как утверждает The Guardian, пошел на беспрецедентные для иностранного лидера меры, вмешиваясь во внутреннюю политику США, в частности, когда дело дошло до подрыва многосторонней ядерной сделки с Ираном от 2015 года, которая была главным достижением Барака Обамы во внешней политике.

Нетаньяху помог уговорить Трампа отказаться от этой сделки в 2018 году, что, в свою очередь, привело к наращиванию ядерной программы Ирана и накоплению запасов высокообогащенного урана, достаточных для дюжины ядерных боеголовок. А в феврале этого года, согласно обширным сообщениям в американской прессе, Нетаньяху сыграл важную роль в том, чтобы убедить Трампа в том, что война - это единственное решение проблемы, в котором можно легко победить.

К тому времени израильский лидер уже ломился в дверь, которая была приоткрыта. За месяц до этого американские военные совершили чрезвычайный государственный переворот, совершив внезапный налет на Каракас и свергнув президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

“Нетаньяху, будучи мошенником, каковым он и является, использовал Венесуэлу в качестве примера, - приводит The Guardian слова бывшего израильского дипломата Алона Пинкаса. - Он сказал ему: "Посмотри, что ты сделал в Венесуэле. Это было безболезненно. Это было легко. Это было прекрасно. Ты изменил режим.’

“Затем он начинает бомбардировать Трампа разведывательными данными, показывающими, что Иран расширил свое ракетное производство и возможности по запуску ракет и все еще располагает 450 кг высокообогащенного урана”, - продолжает Пинкас.

С помощью директора "Моссада" Дэвида Барнеа Нетаньяху изобразил тегеранский режим как перезрелый плод, готовый упасть с ветки.

“Он сказал Трампу: "Иранская экономика в руинах. Люди на грани восстания. Корпус стражей революции теряет контроль. Жизнь в Иране невыносима. Это наше время, - рассказывает Пинкас. -- Что мы могли бы сделать вместе, так это свергнуть режим... Думаю, что вместе, сообща, мы сможем выиграть войну за три-четыре дня”.

Согласно многочисленным сообщениям, представители американской разведки и военные чиновники подчеркивали риск того, что Иран может напасть на союзников США в Персидском заливе и закрыть Ормузский пролив. Но Нетаньяху и ястребы из администрации США, включая министра обороны Пита Хегсета, одержали верх, утверждая, что иранский КСИР переоценивают и у него не хватит сил нанести ответный удар.

Они оказались неправы по всем пунктам, констатирует автор аналитики в The Guardian. Иранский народ не восстал, режим не пал, курды не атаковали с северо-запада, а Корпус стражей исламской революции смог нанести сокрушительный ущерб базам США и монархиям Персидского залива, перекрыть Ормузский пролив и спровоцировать глобальный экономический кризис.

“Примерно через 30 дней после начала войны, к концу марта, появились признаки того, что Трамп был очень разочарован Нетаньяху”, - сказал Пинкас.

Президент США перестал упоминать Израиль и Нетаньяху в своих неизменно оптимистичных публичных заявлениях о войне. Когда американские переговорщики начали переговоры со своими иранскими коллегами и пакистанскими посредниками в преддверии объявления о прекращении огня 8 апреля, Израиль остался в стороне. Израильские официальные лица жаловались прессе, что им пришлось использовать свои разведывательные ресурсы, чтобы попытаться выяснить, что происходит.

Есть разные версии того, что обсуждается на мирных переговорах, но там не упоминалось о ракетном арсенале Ирана или использовании им региональных посредников, а оба эти вопроса являются приоритетными для Израиля, напоминает The Guardian.

Когда Трамп упомянул Нетаньяху, это было сделано в основном для того, чтобы отчитать его. Например, после того, как Израиль разбомбил иранское газовое месторождение Южный Парс, Трамп сказал, что он сказал Нетаньяху “не делать этого”.

“Иногда он что-нибудь предпримет, и если мне это не понравится... мы больше не будем этого делать”, - сказал президент Америки.

Когда было достигнуто соглашение о прекращении огня, Трамп сначала поддержал интерпретацию Нетаньяху, согласно которой Ливан был исключен, а затем, когда перемирие оказалось под угрозой, быстро изменил свое мнение и заставил Израиль последовать его примеру.

“Израиль больше не будет бомбить Ливан. США ЗАПРЕЩАЮТ им это делать. Хватит!!!”, - написал Трамп в своем посте в социальных сетях 17 апреля, что стало беспрецедентным публичным упреком в адрес Нетаньяху.

С этого момента официальные лица израильского правительства сообщают журналистам, что прекращение огня не может продолжаться вечно и что возобновление боевых действий неизбежно. В минувшие выходные в израильских газетах появилось множество сообщений о том, что интенсивная военная координация между США и Израилем возобновилась в прежнем темпе в ожидании дальнейших совместных ударов.

Однако эти удары еще не были нанесены, и администрация Трампа стремилась преуменьшить значение недавних перестрелок в районе Ормузского пролива.

Дэниел Шапиро, бывший посол США в Израиле, сказал, что Трамп уже рассматривает не только Иран, но и свою следующую серьезную задачу: поездку в Китай 14 мая и важную встречу с президентом Си Цзиньпином.

“Президент Трамп захочет, чтобы эта война осталась более или менее позади к тому времени, когда он отправится в Пекин, - считает Шапиро. - В противном случае он окажется в положении просителя, обращающегося за помощью к Си Цзиньпину, чтобы заставить их убедить Иран принять его условия или пойти на уступки, на которые они еще не пошли. И это очень слабая позиция, в то время как он предпочел бы сосредоточиться на том, чтобы вывести китайско-американские экономические отношения на более стабильную основу”.

Исходя из предыдущего опыта участия в конфликтах в Газе и Ливане, Нетаньяху может быть уверен, что даже если он будет вынужден согласиться на временное мирное соглашение, противоречащее его собственным интересам, внимание Трампа неизбежно будет отвлечено на что-то другое, и руки Израиля снова будут развязаны.

“Если Трамп достигнет соглашения, израильтянам придется смириться с этим на какое-то время, а затем, возможно, они вернутся к нему, чтобы, как они говорят, ”подстричь траву" в ракетной или ядерной программе позже", - утверждает Шапиро.

Нетаньяху также знает, что есть пределы тому, в какой степени Трамп может освободиться из их геополитических объятий, пишет The Guardian. Как отмечает бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, Нетаньяху всегда может поднять волну в политике США.

“Я думаю, Трамп завидует Нетаньяху, потому что Нетаньяху - один из немногих людей, которые могут привлечь больше внимания прессы, чем он”, - сказал Болтон, отметив, что, несмотря на введение Трампом режима прекращения огня, “он по-прежнему предоставляет Нетаньяху полную свободу действий в Ливане”.

Пинкас, который был советником премьер-министров Эхуда Барака и Шимона Переса, утверждает, что стратегическая неудача в войне с Ираном также окажется слишком мощным связующим звеном для Трампа, чтобы быстро его разрушить.

“Проблема Трампа в том, что если он набросится на Нетаньяху, если он выразит свое разочарование или отчаянье, он, по сути, признает, что его втянули в эту войну”, - сказал Пинкас, добавив, что конфликт, похоже, наверняка повредит обоим политикам на выборах.

К октябрю Нетаньяху должен провести выборы, которые, согласно текущим опросам, окончательно положат конец его премьерству, напоминает The Guardian. В США проходят выборы в Конгресс, но они все равно могут сделать Трампа "хромой уткой", по крайней мере, во внутренней политике.