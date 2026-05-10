Минск сделал неожиданное предложение стране НАТО

Белоруссия заявила о готовности вернуться к взаимоуважительному диалогу с Германией. Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел республики Игорь Секрета в интервью немецкой газете Berliner Zeitung. Отрывки из этой беседы распространило государственное агентство БелТА.

По словам дипломата, Минск открыт для переговоров, которые позволили бы начать распутывать проблемные узлы не только в двусторонних отношениях с Берлином, но и в отношениях с Европейским союзом в целом. Секрета подчеркнул, что Белоруссия стремится именно к такому формату взаимодействия.

Замминистра также напомнил об историческом опыте Второй мировой войны. Этот опыт обязывает нынешнее поколение сделать всё возможное, чтобы в будущем избежать нового масштабного противостояния. Трагедия прошлого, по мнению Секреты, должна стать моральным ориентиром для современной политики.

Однако официальный Минск констатирует, что пока не видит активной роли Германии в нормализации ситуации.