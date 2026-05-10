Глава МИД Финляндии попала в неловкую ситуацию из-за заявления о ВСУ

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен оказалась в неловкой ситуации из-за похвалы Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе интервью немецкому телеканалу ZDF она назвала украинскую армию самой боеспособной среди европейских, что вызвало негодование ведущего.

Он поинтересовался у нее, почему она не упомянула немецкую армию.

«Мне все же интересно: а почему вы сейчас не назвали Германию?» — спросил журналист.

После этого Валтонен замялась, а затем заявила, что у Украины самые сильные козыри на руках. Ведущий отреагировал на ее объяснение недоуменным взглядом.

Ранее Валтонен заявила, что Россия не добилась в конфликте с Украиной никакой стратегической победы. Она также призвала увеличить военную помощь Киеву.