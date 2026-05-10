Стало известно, что на самом деле происходит между принцами Уильямом и Гарри

В Букингемском дворце отреагировали на слухи о возможном примирении сыновей короля Карла III. Отношения наследника престола с братом остаются столь же холодными, как и два года назад после выхода мемуаров "Запасной".

Принц Уильям сохраняет жесткие границы с Гарри и не предпринимает попыток примириться. Об этом рассказал один из служащих дворца. Братья совсем не общаются, дистанция между ними остается неизменной, несмотря на разговоры о возможном воссоединении семьи.

Раскол, начавшийся еще в 2016 году, когда Уильям выразил обеспокоенность слишком быстрым развитием отношений Гарри и Меган Маркл, усугубился с отъездом пары в США. После выхода мемуаров герцога Сассекского его брат был шокирован и не мог поверить, что Гарри сам выдумал такие небылицы. А недавний коммерческий тур принца и его жены по Австралии, окончательно убедил Уильяма, что Гарри сделает все, чтобы заработать лишнюю тысячу долларов.

Деятельность Сассексов, включая оплачиваемые международные выступления, которые опираются на их королевские связи, официально была названа неприемлемой для дворца. Но Гарри от этого лишь отмахнулся.

Источник сообщил журналу Us Weekly, что активность Сассексов и их постоянное присутствие в медиа продолжают усиливать напряженность, а Уильям "не стремится к примирению" в ближайшее время. Королевский биограф Том Бауер предположил, что наследник престола может даже лишить Гарри и Меган их титулов, когда станет королем.