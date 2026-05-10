ВОЗ: для эвакуации пассажиров лайнера MV Hondius организуют 10 рейсов

Пассажиров круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, эвакуируют с судна за 10 вылетов. Об этом во время визита на испанский остров Тенерифе сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости.

"Будет организовано множество вылетов. Мы предполагаем, что могут быть организованы примерно шесть [рейсов] для ЕС (Европейского союза. — "Газета.Ru") и также примерно четыре для стран за пределами ЕС", — рассказал руководитель ВОЗ.

Он обратил внимание, что хантавирус — это не COVID-19. Как отметил Гебрейесус, риск распространения хантавируса небольшой, и в целом ситуация стала лучше. 4 мая ВОЗ сообщила о вспышке хантавируса на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде.

По данным медицинского центра Университета Радбауд в Неймегене, всего заразились девять человек. Троих заболевших спасти не удалось. Ожидается, что судно прибудет в порт острова Тенерифе утром 10 мая. После этого власти Испании начнут международную операцию по высадке пассажиров.