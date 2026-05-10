Ветер сорвал флаги Эстонии и Украины со стены Нарвского замка, расположенного напротив российского Ивангорода, во время празднования Дня Победы. Соответствующие кадры опубликовали в Ruptly.

© Вечерняя Москва

На видеозаписи видно, что флаги сорваны и держатся лишь на креплении, едва не падая в реку.

Также в кадр попала женщина на фоне Нарвского замка, позирующая с российской стороны с советским флагом в руках.

— Символично! — подписали авторы публикации.

9 мая в Telegram-канале Shot писали, что туристы приехали в Нарву, чтобы посмотреть трансляцию парада Победы на берегу в Ленинградской области. По информации журналистов, сотрудники полиции Эстонии следили, чтобы жители и гости не были с георгиевскими лентами и другими символами Дня Победы.

Другая жительница эстонского города Нарва рассказала, что приехала в Россию, чтобы навестить родственников и отметить с ними День Победы. Женщина простояла в очереди на КПП «Ивангород» несколько часов.

Ранее глава европейской дипломатической службы Кая Каллас заявила, что если бы СССР предоставил Эстонии свободу после победы над нацистской Германией, тогда бы 9 мая стало Днем Победы в стране.