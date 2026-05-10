Посла Китая вызвали в МИД по делу о шпионаже

Министерство иностранных дел Великобритании объявило о вызове посла Китая Чжэня Цзегуана. Причиной стал недавний вердикт британского суда по делу о шпионаже, в котором фигурируют бывший полицейский из Гонконга и экс-сотрудник Скотленд-Ярда. Оба мужчины были признаны виновными в сборе информации в пользу зарубежных разведструктур, передает РИА Новости.

Согласно данным прокуратуры, 65-летний бывший суперинтендант полиции Гонконга Чун Биу Юэнь давал поручения своему сообщнику – бывшему полицейскому Скотленд-Ярда и экс-сотруднику британской пограничной службы Чи Люн Ваю. Задания, как утверждает обвинение, касались сбора разведывательной информации в интересах разведслужбы Гонконга.

В британском МИД подчеркнули, что вызов посла последовал по указанию министра иностранных дел после завершения судебного разбирательства. Приговоры были вынесены в соответствии с законом о национальной безопасности Соединённого Королевства. По версии обвинения, осуждённые граждане Британии и Китая следили за китайскими диссидентами, запугивали их, а один из фигурантов также незаконно использовал правительственные базы данных.

В материалах дела упоминается и бывший британский военный, однако в 2024 году он покончил с собой после задержания. Лондон расценивает действия обвиняемых как часть крупномасштабных шпионских операций, которые, по утверждению британских властей, ведёт Китай. Правительство поручило контрразведке MI-5 сосредоточить усилия именно на противодействии китайским агентам.

Ранее, как отмечала газета «Взгляд», Министерство государственной безопасности КНР сообщило о вербовке британской службой MI6 двух сотрудников центральных государственных органов Китая. Таким образом, инцидент с вызовом посла стал очередным эпизодом в растущем взаимном недоверии между Лондоном и Пекином в разведывательной сфере.