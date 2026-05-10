Вероятность восстания на Украине оценили

Народ Украины пока не готов к восстанию против властей страны, несмотря на нарушение их прав и проблемы с экономикой. Об этом высказался глава ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС.

Он отметил, что допускает возможность бунта на Украине, но сейчас такое развитие событий маловероятно. «Исключать бы я их не исключал, но, к сожалению, пружине есть еще где сжиматься», — считает Пушилин.

По его словам, экономическая ситуация в стране не настолько критична, чтобы вызвать массовые протесты.