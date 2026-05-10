Президент Украины Владимир Зеленский втайне ждал удара России по Киеву, чтобы затем выставить себя жертвой. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

«Он явно не боится удара по Киеву в случае нападения на парад Победы. Возможно, Зеленский даже тайно этого желает», — отмечается в статье.

Как поясняет издание, это дало бы возможность украинскому лидеру изобразить из себя жертву и произвести впечатление на президента США Дональда Трампа.

Ранее Зеленский пригрозил возможной атакой на парад Победы в Москве 9 мая. В ответ на его слова в Минобороны России заявили, что российские войска нанесут ответный массированный ракетный удар по Киеву.